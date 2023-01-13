"Путін став для Сі величезною проблемою": американський експерт пояснив, що Китай може отримати від війни в України

На останньому засіданні Шанхайської організації співробітництва було зрозуміло, що лідери Центральної Азії вже значно менше поважають Росію, каже Весс Мітчелл.

В інтересах США та союзників якнайшвидше перемогти Росію і зосередитися на потенційній загрозі з боку Китаю, який може отримати вигоду з наслідків війни у довгостроковій перспективі.

Про це заявив колишній помічник держсекретаря США з європейських справ Весс Мітчелл в інтерв'ю PAP.

"За моєю оцінкою, США та наші союзники мають шанс отримати велику перевагу перед Росією та Китаєм, допомагаючи Україні виграти війну. На мою думку, бажаною стратегією було б спочатку остаточно перемогти Росію, а потім повністю зосередити свою увагу на Китаї", - каже Мітчелл, колишній співробітник адміністрації експрезидента США Дональда Трампа.

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Він додає, що підтримка України у війні відповідає інтересам США з низки причин.

"По-перше, таким чином Україна зміцнює своє стримування та зупиняє подальші атаки Росії. По-друге, росіяни на якийсь час слабшають в економічному та військовому відношенні, а європейці, якщо вони виконають свої зобов'язання, зміцнять свою оборону", - пояснює він.

За його оцінкою, згодом це дозволить спрямувати більшу частину зусиль на Азію, не переймаючись "іншим театром військових дій". Водночас Мітчелл погоджується з тими, хто каже, що США не можуть дозволити собі конкурувати на два фронти і повинні чуйно реагувати на загрозу з боку Китаю.

Відповідаючи на запитання, як війна в Україні може вплинути на розрахунки та інтереси Китаю, Мітчелл сказав, що хоча проблеми його союзника незручні для Пекіна в короткостроковій перспективі, Китай може виграти від неї в довгостроковій перспективі.

"У короткостроковій перспективі Путін став для Сі величезною проблемою. Пам'ятайте, що дипломатична стратегія Китаю полягала в тому, щоб показати себе у світі конструктивною силою. Над ним довго працювали, орієнтуючись на комерційні відносини. А тут у нас є хлопець, який нещодавно сидів поруч із президентом (Сі Цзіньпіном) у ложі пошани на Олімпіаді в Пекіні як його найкращий друг, а тепер загрожує ядерною війною, а його війська варварськи катують", — каже Мітчелл.

На його думку, зіграти на користь Пекіна, може залежність Росії від Китаю, яка зберігається. Він вказує, наприклад, на розширення російської газової інфраструктури у бік Китаю.

За його словами, ще однією перевагою стане посилення впливу Китаю на держави Центральної Азії, які й досі були союзниками Росії.

"Вже на останньому засіданні Шанхайської організації співробітництва в Самарканді було зрозуміло, що лідери Центральної Азії вже значно менше поважають Росію. Що ж, за його оцінкою, цей вплив неминуче буде більшою мірою спрямований на Китай", — підсумував Мітчелл.

Китай, США, РФ та війна в Україні

Видання Financial Times написало, що Володимир Путін не повідомляв китайському лідеру Сі Цзіньпіну про плани напасти на Україну. Тепер у Китаї вважають, що Росія ймовірно програє війну проти України. Попри декларовану співпрацю з Росією деякі китайські чиновники зазначають, що "їхня країна не довіряє Путіну". Видання стверджує, що зараз Китай хоче продемонструвати те, що готовий стримати Путіна, якщо той наважиться застосувати ядерну зброю, та взяти участь у післявоєнній відбудові України.

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Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України поставило Китай "у дуже складне становище". За його словами, китайська влада не хоче "обирати між друзями" — Україною та Росією.

Утім, в США вважають, що твердження Китаю про нейтралітет у війні РФ проти України суперечать реальним діям, які навпаки показують, що Пекін продовжує вибудовувати тісні зв'язки з Москвою.

У Вашингтоні також попередили Китай про наслідки в разі безпекової допомоги Росії.

Між самим Китаєм та США не вщухає напруження через ситуацію навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією. Загострилися їхні відносини після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у серпні 2022 року. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань.

Джо Байден наголосив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. Але влада Китаю засудила Сполучені Штати за новий закон про дозвіл на оборону, який збільшує військову допомогу Тайваню.

Втім, на початку січня 2023 року міністр закордонних справ Китаю під час розмови зі своїм американським колегою заявив про зацікавлення Пекіна в покращенні двосторонніх відносин з Вашингтоном.

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