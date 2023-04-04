"Путін став жертвою власної гордині": ексначальник Генштабу Британії назвав головну помилку РФ

Невдачі військового керівництва Росії свідчать, що вони достеменно не знали про наміри Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України. Російських солдат, які вважали, що йдуть до України, як "визволителі", було введено в масову оману. Тому не дивно, що серед армії РФ процвітає пияцтво.

Про це заявив колишній начальник Генерального штабу Великої Британії генерал лорд Річард Даннатт.

"Тим часом президент Росії Володимир Путін став жертвою власної гордині. Він твердо вірив, що його служби безпеки проникли та підірвали уряд Києва; що більшість українського населення була проти президента Зеленського та виступала за кращі зв’язки з Росією; і що його армія придатна, боєздатна і готова завдати швидкого удару по Києву, щоб змінити режим. Однак зараз перспектива поразки на полі бою стає дедалі ймовірнішою, а контроль Путіна над владою дедалі слабкішим", - наголосив він.

Попри намагання Путіна показати контроль на над тимчасово окупованими територіями України, зокрема, Кримом, розрекламовані зусилля Росії на сході України, ймовірно, проваляться.

Після кількох місяців спроб найманців "Вагнера" взяти Бахмут із жахливими втратами, останні звіти свідчать про те, що зараз росіяни переключають свою увагу на Авдіївку на південь від Бахмуту та на Кремінну-Сватове на півночі, але ці кроки, здавалося б, вказують на те, що вони намагаються стабілізувати свої оборонні лінії, а не почати новий наступ. Можливо, російська армія вже досягла кульмінаційної точки.

"Якщо українське оперативне командування зможе вибудувати сміливу загальновійськову схему маневру, то є можливість завдати вирішальних ударів цього літа. Постійний наступ із поєднанням танків, броньованої піхоти та самохідної артилерії за підтримки ракетних ударів великої дальності та будь-якої близької авіаційної підтримки, яку вони можуть зібрати, міг би остаточно знищити те, що залишилося від російської моральності, і зламати хребет російській армії", - зазначив Річард Даннатт.

При перших успіхах контрнаступальних дій ЗСУ російські солдати ймовірно, розвернуться та втечуть, як це сталося під Харковом минулої осені Такий колапс може стати каталізатором, який виведе Путіна з Кремля.

"Абсолютно розумно, що є побоювання щодо того, хто може замінити його, але я припускаю, що групою лідерів, які сьогодні найбільше незадоволені в Росії, є військові. Якщо начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов зможе заручитися достатньою підтримкою і знайти в собі моральну мужність діяти, ця війна може закінчитися задовго до другої річниці", - сказав він.

Колишній начальник Генерального штабу Великої Британії генерал лорд Річард Даннатт резюмував, що заради українського народу та стабільності Європи, НАТО, Сполучені Штати та Захід повинні продовжувати надавати всіляку підтримку Україні, щоб покласти край цій жахливій главі європейської історії.

Нагадаємо, у США вважають, що Україна почне весняний контрнаступ уже найближчими тижнями.

Російські окупанти за кілька тижнів побудували в анексованому Криму цілу мережу окопів і загороджень через можливий контрнаступ ЗСУ.

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