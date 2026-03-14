Путін стягує сили на фронт: де росіяни готують весняний наступ

Російські війська на Слов’янському напрямку застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування. Ймовірно, росіяни готують особовий склад і бронетехніку до можливого наступу.

Про це повідомила 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада у Facebook.

За даними бригади, російські війська посилили тиск, застосовуючи тактику малих груп. За попередньою інформацією, ведеться підготовка особового складу та броньованої техніки до ймовірного наступу.

«З настанням сонячної погоди вони уникають пересування вдень, натомість збільшують активність уночі. Для передислокування армія використовує антитепловізійні плащі та особливості рельєфу місцевості», — уточнили військові.

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов про весняно-літній наступ російських окупантів із території РФ та з окупованих територій України каже наступне: «Те, що росіяни мають ресурси для продовження наступальної кампанії — це очевидно. Але йдеться про продовження, а не про нову наступальну кампанію. Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року. Змінюються напрямки та масштабність, але російська армія наступає».

На думку Селезньова, наприкінці квітня, коли починає з’являтися перша «зеленка» (зелене листя — ред.), росіяни можуть масштабувати свої бойові дії на полі бою.

«Для них в пріоритеті — захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації. Я думаю, що вони будуть діяти саме там, причому із трьох плацдармів», — каже аналітик.

Аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.