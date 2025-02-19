Путін стверджує, що армія РФ перетнула кордон з Україною в Курській області

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що російські військові перетнули кордон з Україною в Курській області. Мовляв, йому доповіли про це годину тому.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Остання інформація, яку мені доповіли буквально годину тому - сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію противника", - сказав Путін.

Що кажуть у ДПСУ та РНБО

Держприкордонслужба не підтверджує заяву Путіна про нібито "прорив" з Курщини.

"В мене не має підтвердження такої інформації. По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося", - повідомив РБК-Україна речник ДПС Андрій Демченко.

Як деталізував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони ДРГ знищують.

"Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян - брехня", - завершив Коваленко.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова повернутися за стіл переговорів щодо України. Він також сказав, що залюбки зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

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