Путін створює в Росії "третю армію": для чого вона та хто буде в складі

Російський диктатор Володимир Путін після так званих "виборів" та переобрання провів першу зустріч з представниками ФСБ. Ця структура може перетворитися на третю армію всередині РФ.

Про це в межах єдиного телемарафону повідомив доктор історичних наук Вадим Денисенко.

"Я хотів би звернути увагу на те, що перша офіційна робоча зустріч, яку провів Володимир Путін після переобрання, це була зустріч з активом ФСБ... Це дуже показово, з ким першим зустрічається новообраний керівник. Що він сказав сьогодні: він сказав "я дуже дякую за те, що ви утримали ситуацію всередині Російської Федерації". Ні слова про Пригожина, ні слова про Башкортостан... Тобто він дав великий карт-бланш їм. І другий момент: він сказав, що ФСБ… має перетворитись на третю армію всередині Російської Федерації", – наголосив Вадим Денисенко.

Він зазначив, що перша армія – це безпосередньо Збройні сили РФ, а друга – Росгвардія.

"Він сказав про те, що ми повинні максимально озброювати ФСБ. Тобто в перекладі на людську мову це говорить про те, що він боїться попри все переворотів і він говорить про те, що "я ставлю на ФСБ і ФСБшники повинні мене захистити", – підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, що Україна опинилася перед неможливим вибором: поступитися територіями, щоб забезпечити життя громадян, чи боротися за свої території.

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