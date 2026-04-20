Путін створив з України монстра, який його знищить — експерт для NYP

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Диктатор Росії Володимир Путін створив монстра — і цей монстр цілком здатен його знищити.

Про це у своїй колонці для New York Post пише Девід Гемблінг, експерт з оборонних технологій та автор книжки «Рій дронів: як маленькі дрони підкорять світ».

Як чітко дав зрозуміти президент Володимир Зеленський, війна, розв’язана Росією проти України, започаткувала еру бойових роботів.

Реклама

«Вперше в історії цієї війни позиція противника була зайнята винятково безпілотними платформами та дронами. Окупанти здалися, і операція завершилася без участі піхоти та без втрат з нашого боку», — заявив Зеленський на зустрічі з представниками оборонного сектору.

Кінець епохи «гарматного м’яса»

Протягом останніх років головною перевагою Росії в цій війні була кількість живої сили. Окупантам вдалося кинути на фронт стільки людей, що Україні було важко з цим впоратися.

Проте замінюючи живих солдатів механічними новобранцями, Київ зводить цю чисельну перевагу нанівець. Це відчиняє двері для нового типу війни, де машини вистежують і знищують людей.

Як не парадоксально, але радіокеровані бойові машини з’явилися ще в 1930-х роках, коли Радянський Союз розробив «телетанки» — легкі танки з вогнеметами. Але через ненадійний зв’язок від ідеї відмовилися. Спроби США 2007-го застосувати роботів SWORDS/Talon в Іраку також не дійшли до бойового використання. Російський роботизований танк «Уран-9» у Сирії взагалі показав себе провально через втрату зв’язку.

Реклама

Наземна навігація набагато складніша за повітряну, тому наземні дрони довго залишалися новинкою — вони легко застрягають у перешкодах.

Український підхід

Україна вирішує завдання створення ефективних безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) за тим самим принципом, за яким розвивала повітряні дрони:

Низька вартість. Використання комерційних, доступних технологій.

Польові тести. Миттєва перевірка в бою та отримання реального фідбеку.

Швидкість. Українці стверджують, що можуть зробити за кілька тижнів те, на що на Заході йдуть роки.

Щоб обходити перешкоди на землі, оператор наземного робота зараз працює в парі з екіпажем повітряного дрона, який коригує маршрут згори.

Спершу роботів використовували для логістики — доставлення припасів на «останній милі» до фронту. Тепер вони евакуюють поранених, мінують території, а в Мережі з’являється все більше відео з озброєними роботами.

Реклама

Робот, який сам тримав позицію 45 днів

Типовий приклад українського бойового робота — DevDroid. За розмірами він схожий на квадроцикл, розвиває швидкість до 6 км/год та оснащений кулеметом калібру .50 із магазином на 300 патронів.

Микола Зінкевич, командир із 3-ї штурмової бригади, розповів приголомшливу історію:

«Один із роботів DevDroid зайняв позицію на передовій і самотужки відбивав атаки російських військ протягом 45 днів. На позиції взагалі не було українських солдатів — робот лише періодично повертався до наших окопів для підзаряджання і перезаряджання».

Війна майбутнього вже тут

Зараз в операціях використовується лише невелика кількість таких машин, а Україна планує виробити 20 000 наземних безпілотників уже цього року.

Реклама

Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький раніше заявляв, що до 2026 року безпілотні наземні засоби зможуть замінити до 30% піхоти на фронті, а в майбутньому ця цифра може зрости до 80%.

Аналітики зауважують, що роботи не зможуть повністю замінити піхоту, поки не навчаться заходити до будівель і зачищати окопи. Але це може статися раніше, ніж здається: українські військові вже експериментують із собакоподібними роботами та отримали для випробувань двох людиноподібних роботів Phantom Mk1 американського виробництва.

Раніше видання CNN повідомило, що Україна дедалі активніше застосовує роботизовані системи на фронті, замінюючи ними військових у найнебезпечніших операціях. Наземні дрони та безпілотники вже не лише допомагають із розвідкою чи доставленням, а й беруть участь у штурмах позицій противника.