Путін святкує день народження: Генштаб попереджає українців про небезпеку 7 жовтня

Генеральний штаб ЗСУ попереджає українців, що Росія може масовано обстріляти українські міста та села на день народження очільника Кремля Володимира Путіна, 7 жовтня.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

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"Враховуючи прив'язливість нашого противника до сакральних дат, а ми пам'ятаємо, що на День Незалежності противник здійснював масовані удари, щоб посіяти паніку. Не виключається, що противник буде таке робити і на день народження свого вождя", - заявив він.

Громов зауважує, ймовірно, обстрілами буде керувати сам Путін, або це буде самостійне рішення військових керівників, як символічний "подарок" диктатору.

"Якщо це буде рішення військових керівників, то хотілось би, щоб вони накосячили, і були кадрові рішення. А для наших військових це буде звичайний день. Єдине, мабуть, вони будуть намагатися надати противнику як можна більше можливостей побувати на концерті Кобзона", - додав Громов.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в п’ятницю, 7 жовтня, значно зростає загроза обстрілів українських міст та об’єктів інфраструктури. В цей день Путін святкує своє день народження. Враховуючи особливе ставлення росіян до дат, не виключається, що ситуація саме цього дня може загостритись.