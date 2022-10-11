Путін та Ердоган можуть завтра зустрітися у Казахстані: ЗМІ розповіли деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і диктатор Росії Володимир Путін можуть зустрітися 12 жовтня в Казахстані.

Президенти РФ та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган проведуть зустріч на Нараді з взаємодії та заходів довіри в Азії, яка пройде в Астані.

Про це повідомило AFP із посиланням на джерела серед турецьких чиновників.

За даними агентства, зустріч може відбутися 12 жовтня. Інші деталі поки невідомі.

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До слова, днем раніше спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор під час зустрічі з турецьким президентом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу, які, зокрема, стосуватимуться України

"Питання про можливість переговорів Росії зі США, Францією, Німеччиною та Великою Британією цілком може бути обговорено з Ердоганом", - заявляв Пєсков.

Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися в середині вересня в Узбекистані на полях саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.

До слова, в Астані 12-13 жовтня відбудеться саміт НВЗДА (нарада щодо взаємодії та заходів довіри в Азії). До Казахстану прибудуть лідери 11 держав, зокрема Росії, Туреччини та Ірану.

Нагадаємо, Ердоган зателефонував Путіну в його день народження, 7 жовтня. Вони поговорили телефоном про війну в Україні.

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