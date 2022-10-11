Путін та Ердоган можуть завтра зустрітися у Казахстані: ЗМІ розповіли деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і диктатор Росії Володимир Путін можуть зустрітися 12 жовтня в Казахстані.
Президенти РФ та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган проведуть зустріч на Нараді з взаємодії та заходів довіри в Азії, яка пройде в Астані.
Про це повідомило AFP із посиланням на джерела серед турецьких чиновників.
За даними агентства, зустріч може відбутися 12 жовтня. Інші деталі поки невідомі.
До слова, днем раніше спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор під час зустрічі з турецьким президентом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу, які, зокрема, стосуватимуться України
"Питання про можливість переговорів Росії зі США, Францією, Німеччиною та Великою Британією цілком може бути обговорено з Ердоганом", - заявляв Пєсков.
Востаннє Ердоган і Путін зустрічалися в середині вересня в Узбекистані на полях саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.
До слова, в Астані 12-13 жовтня відбудеться саміт НВЗДА (нарада щодо взаємодії та заходів довіри в Азії). До Казахстану прибудуть лідери 11 держав, зокрема Росії, Туреччини та Ірану.
Нагадаємо, Ердоган зателефонував Путіну в його день народження, 7 жовтня. Вони поговорили телефоном про війну в Україні.
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