Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповань військ біля кордону України: "Якщо буде загроза - починаємо задіювати"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє Міноборони РБ.

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"Якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання – армія, Збройні Сили Республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угрупування розпочалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддане було моє розпорядження, щоб ми розпочали формування цього угруповання", - сказав він під час термінової наради.

Лукашенко знову заговорив, що Україна начебто готувалася "завдати" ударів по Білорусі. Ба більше, "бульбофюрер" погрожує українському президенту Володимиру Зеленському і заявляє, що "ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2".

"Доведіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч до одного метра нашої території", -грозиться фейковий президент.

В оперативному командуванні "Північ" відреагували на фейкову інформацію про нібито наступ з території Білорусі. У відомстві наголосилися, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та рф – не зафіксовано", - сказано у заяві.

Нагадаємо, в той час, як Україна атакована російськими ракетами та дронами, Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовикам.

Варто зазначити, український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний терор Росії, який розпочався вранці 10 жовтня і досі триває. За його словами, окупанти мають дві цілі: енергообʼєкти та мирне населення. Зеленський зауважив, що на місцях ударів працюють усі відпповідні служби. Станом на зараз відомо про збиті 38 повітряних цілей. Український президент закликав 10 жовтня перебувати в укриттях.

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

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