Путін та Шойгу хочуть вирубати українські ліси, щоб продати деревину - розвідка

Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду.

Президент та міністр оборони країни-окупанта Путін і Шойгу хочуть вирубати українські ліси, щоб нажитись на продажі деревини.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», який адресований особисто Путіну. Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта. На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику.

"Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності", - йдеться у повідомленні.

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