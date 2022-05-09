"Путін та його генерали віддзеркалюють фашизм і тиранію" - міноборони Великої Британії

"Путін та його генерали віддзеркалюють фашизм і тиранію" - міноборони Великої Британії

Президент РФ Володимир Путін та його найближче оточення, генерали відображають фашизм і тиранію 70-річної давнини.

Путін зганьбив історію не тільки своєї країни.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Guardian.

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"Їхнє неспровоковане та незаконне вторгнення до Україну, напади на невинних громадян та їхні будинки, а також масові звірства, зокрема умисні проти жінок і дітей, руйнують пам’ять про минулі жертви та колись горду світову репутацію Росії", – сказав Воллес.

На думку міністра, російські генерали у парадних мундирах із численними медалями виглядають абсурдно – через свою цілковиту причетність до викрадення Путіним гордої історії їхніх предків, які давали відсіч фашизму та жертвувати собою заради вищої мети.

Професійні солдати, вважає він, також повинні бути вражені поведінкою російської армії, яка бомбардує мирних мешканців, не можучи досягти своїх військових цілей.

"Вони не лише причетні до незаконного вторгнення та військових злочинів, але й їхня верхівка зазнала невдачі у своїх власних рядах настільки, що має бути передана до військового суду", – додав він.

Раніше стало відомо, що у ФСБ Росії провели "чистку" серед кадрів, які були відповідальними за розвідку та аналітику щодо ситуації в Україні.

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