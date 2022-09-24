Путін точно знає, скільки гине людей, але для нього це – "невід'ємна частина плану" - Зеленський

Президент України зазначив, що Путін вважає всіх, хто стоїть на шляху його спроб відновити Радянський союз, витратним матеріалом.

Путін прекрасно розуміє втрати у війні, яку він розв'язав проти України. Він вважає всіх, хто стоїть на шляху його спроб відновити Радянський союз, витратним матеріалом.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає УНІАН.

"Думаю, у нього (Путіна – ред.) свої причини, причини амбітні, причини неповаги. Він не вважає, що тут є окрема нація, окремі люди. Він вважає, що ми є частиною його світу, він хоче повернення Радянського Союзу, він вважає, що це справедливо, і всі, хто стоїть на цьому шляху, – це просто витратний матеріал", – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський переконаний, що Путін точно знає, скільки гине людей, але для нього це – "невід'ємна частина плану".

Президент зазначив, що росіяни в Україні діють поза правилами війни – знущаються і катують людей.

"Не розумію, навіть якщо вони його вбили, чому вони передали без частин тіло, для чого вони це роблять, що вони хочуть показати?... Це-показник. Вони (росіяни – ред.) думають, що цим залякують людей. Але, навпаки, це не про залякування. Всі розуміють, що не можна говорити з ними після цього, це – тероризм, не війна вже", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, як росіяни радіють вбивствам українців у соціальних мережах. Водночас він нагадав, як українці, ризикуючи життями, рятують тварин.

"Так вийшло, такий сусід, вийшла така трагедія історична, історична кривава драма. Ми віримо, що життя все одно переможе, на жаль, така велика ціна", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, станом на 24 вересня загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 56 300 осіб. Дані уточнюються.

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