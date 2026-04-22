- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін цілився не лише в Донбас: Сирський заявив про ширші плани РФ
Росія не обмежується цілями на Донбасі та продовжує наступальні плани щодо всієї України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія не відмовляється від намірів захопити всю територію України, а не лише Донбас. За його словами, ворог продовжує спроби наступу та адаптує тактику на фронті.
Про це Сирський повідомив після зустрічі з членами новоствореної Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support), яка працює при керівництві ЗСУ.
Під час зустрічі з головою ради, британським генералом сером Річардом Ширреффом, а також словацьким генерал-лейтенантом Павелом Мацком, українська сторона поінформувала партнерів про поточну ситуацію на фронті, нові підходи у веденні бойових дій та використання сучасного озброєння.
«Противник не полишає спроб просування та має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну», — наголосив Сирський.
Він підкреслив, що у відповідь ЗСУ системно послаблюють можливості армії РФ — знищують ресурси, логістику та військовий потенціал, зривючи плани ворога. Водночас головнокомандувач застеріг від недооцінки противника.
«Не варто розраховувати, що ресурси противника швидко вичерпаються», — зазначив він, додавши, що Україна має нарощувати власні спроможності як за рахунок внутрішніх ресурсів, так і за підтримки союзників.
Сирський також висловив сподівання, що рада ARES стане постійним каналом комунікації між ЗСУ та військовими експертами країн-партнерів і допоможе впроваджувати міжнародний досвід у розвитку української армії.
Ситуація на фронті — останні новини
На тлі заяв українського командування російська сторона продовжує демонструвати суперечливі оцінки ситуації на фронті. Зокрема, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявляв про нібито значні територіальні здобутки російської армії у 2026 році. Водночас аналітики Institute for the Study of War оцінюють реальне просування окупантів як значно скромніше.
Крім того, російські війська намагалися створити буферну зону на півночі України, зокрема в Сумській області, однак ці спроби зазнали невдачі. Українські сили оборони утримують позиції та знищують противника ще на підступах до кордону.