Путін - у катастрофі: аналітик назвав справжню мету візиту диктатора РФ до окупованих Криму та Маріуполя

Український Генштаб підготував успішний план, який, на думку аналітика, зажене Путіна у катастрофу.

Політичний аналітик Армен Чибухчян вважає, що російський президент Володимир Путін відвідав окуповані Крим та Маріуполь із відчаю. Він розуміє, що весняний контрнаступ Сил оборони скоро, і тому у нього паніка.

Таку думку Чибухчян висловив для 24 каналу.

На думку аналітика, російський президент усвідомлює, що на сьогодні порядок денний Кремлю диктує Україна.

"Путін хвалився, що вони Азовське море зробили своїм внутрішнім. Але якщо Україна піде на Маріуполь, відріже Росії її сухопутний коридор до Криму, відвоює контроль над Азовським морем і під загрозою опиниться півострів, то те, що станеться з Путіним у самій Росії, зараз й передбачити складно. Тому він з відчаю поїхав в Маріуполь", – сказав він.

Чибухчян сподівається, що український Генштаб підготував успішний план, який, на його думку, зажене Путіна у катастрофу. Це розуміє і сам російський диктаттор. Також аналітик додав, що зараз він спостерігає цікаву передісторію великої перемоги України.

Візит Путіна до Маріуполя та Криму

У неділю, 19 березня, кремлівські пропагандисти повідомили, що президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. Його супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін. А напередодні, 18 березня, диктатора РФ помітили в анексованому українському Криму.

Україська влада, коментуючи візит Путіна до Криму та Маріуполя, заявили, що "злочинця завжди тягне на місце злочину". Такі слова сказав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині. ТСН.ua зібрав все, що відомо про приїзд кремлівського диктатора до міста.

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