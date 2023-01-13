"Путін у катастрофічній ситуації": кадрові перестановки не допоможуть РФ розв'язати проблеми на фронті 

Кремль зняв з посади головкома війни проти України генерала Сергія Суровікіна. На його місце призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Пониження генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна на посаді говорить про те, що президент Росії Володимир Путін звик асоціювати людей із проблемами.

Про це виданню The Washington Post заявив аналітик та експерт з питань безпеки Марк Галеотті.

"Він думає, що все, що потрібно, — це нова людина", — сказав Галеотті.

На його думку, призначення Валерія Герасимова керівним так званою СВО свідчить про те, що Путін намагається виправити проблеми російської армії. Що стосується Суровікіна, то Путін вважає, що він повинен страждати, оскільки також не зміг здобути значних перемог на фронті.

Видання пише, що зміни в керівництві, хоч би якими були їхні справжні цілі, вказують на те, що Путін ніяк не очікував опинитися в такій катастрофічній ситуації. Йому довелося оголосити непопулярну серед росіян мобілізацію, щоб набрати додаткові війська, оскільки ЗС РФ зазнала великих втрат в Україні.

Також, як сказано в матеріалі, перестановки виявили зростаючі розбіжності у командуванні. Аналітики кажуть, що пониження Суровікіна на посаді було явною зневагою до голови Чечні Рамзана Кадирова та очільника "групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Російський політолог Тетяна Станова вважає, що Путін не може визначитися, кому саме варто довірити керівництво війною з Україною - Суровікіну та його прихильникам чи Герасимову та його однодумцям.

"За кілька місяців можуть прибрати й Герасимова", — не виключила вона.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у середу, 11 січня, призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінить генерала Сергія Суровікіна.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не впливає на перебіг війни в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Михайло Самусь: Путін встановив нові строки “перемоги”, проте Герасимов і Шойгу кудись зникли