Путін у Маріуполі: ідентифіковано жителів міста, які зʼявилися на відео з диктатором

Деякі з присутніх на відео з візиту очільника Кремля до Маріуполя займалися мародерством під час бомбардувань.

Користувачі соцмереж впізнали декількох жителів Маріуполя, які нібито зустрілися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це йдеться також і у "Маріуполь.Спротив".

Так, чоловік, який розповів Путіну, що втратив все, але тепер отримав квартиру, за повідомленнями свідків, Микола Лотков. А поруч із ним на відео стоять його син Дмитро, невістка Катерина та друг родини Олексій Бондаренко.

Фото: Маріуполь.Спротив

У джерелі зауважили, що під час бомбардувань родинаЛоткових займалася мародерством.

Ба більше, свідки пишуть, що жінка, яка дякувала Путіну "за перемогу", — це Ірина Волосатова, яку також звинувачують у крадіжках. А її будинок згорів ущент.

Нагадаємо, є думка, що окупанти готуються відступати, про що свідчить візит очільника Кремля до Маріуполя.

Раніше ТСН.ua зібрав все про приїзд Володимира Путіна до захопленого Маріуполя.

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