Путін у посланні сказав мало конкретного про війну: в ISW пояснили чому

Глава Кремля вкотре повторив пропагандистську мантру про те, що РФ нає на меті захистити людей на "історичних землях Росії".

Американські аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що у посланні диктатора РФ Володимира Путіна до федеральних зборів було мало конкретики про війну в Україні. Зокрема, у його виступі не було сформульовано конкретних цілей чи намірів.

Про це йдеться у звіті ISW.

В ISW наголошують, що глава Кремля вкотре повторив пропагандистську мантру про те, що РФ розпочала "спеціальну військову операцію" в Україні, щоб захистити людей на "історичних землях Росії", забезпечити внутрішню безпеку країни, усунути загрозу з боку українського "неонацистського режиму", який, як сказав диктатор, існує від 2014-го, а також захистити населення Донбасу.

Також Путін навмисно, але помилково, порівняв ЗСУ з різними нацистськими дивізіями. Щобільше - диктатор подякував армії РФ за боротьбу з "нацистською загрозою". Не забув він і про колективний Захід. Російський президент кинув звинувачення в озброєнні України та розміщенні баз і біолабораторій поблизу кордонів РФ, тим самим нібито розв'язавши війну проти його країни.

"Промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни. Він міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення. Наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб", - наголосили аналітики.

Натомість, кажуть в ISW, президент РФ сказав дуже мало по суті. Він, ймовірно, зробив для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не окреслюючи "конкретні часові рамки та представляючи війну як екзистенціальну для росіян".

Своєю чергою, багато російських блогерів засудили нездатність Путіна використовувати свою промову для висування нових цілей війни, викладення нових заходів підтримки війни або притягнення Кремля до відповідальності за їхні численні військові невдачі. Також вони розкритикували виступ диктатора - як шаблонний і "без будь-яких значних дій".

Виступ Путіна 21 лютого

Глава Кремля у своєму виступі вкотре накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу. Зокрема, заякив про те, що західні країни намагаються перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

За словами Путіна, нібито не Росія розв’язала війну. Натомість звинуватив Захід і Київ у нібито розв’язанні війни на Донбасі.

Путін пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю. За його словами, Захід намагається переламати хід бойових дій в Україні, збільшуючи військові постачання Києву.

Також президент РФ процитував нациста Рудольфа Гесса. Мовляв, "РФ не розвиватиме оборонну промисловість на шкоду економіці".

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