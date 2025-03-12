Путін у військовій формі приїхав на Курщину: вперше після початку операції ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав Курську область. Принаймні, так стверджують російські пропагандистські ЗМІ.

На опублікованому росіянами відео показано як Путін (або його двійник) виходить з авто та зустрічається з головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

На засіданні з Гересимовим диктатор доручив повністю "звільнити" Курську область та "подумати про створення зони безпеки вздовж кордону". Очевидно, саме так Путін завуалював свої плани вторгнутися на Сумщину.

Також диктатор наказав "вважати терористами" всіх українських військових у Курській області.

Натомість Герасімов сказав, що на деяких ділянках армія РФ нібито зайшла в Сумську область. Герасімов також заявив, що росіяни взяли в полон близько 430 українських військових у Курській області. Підтвердження цих даних немає. Українська сторона ці цифри поки не коментує.

Навіщо Путін припхався на Курщину

На думку керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови з Трампом.

"Путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що Курщина для нього є особистим приниженням і тепер Путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США", – вважає Коваленко.

Зауважимо, що самі російські пропагандисти звернули увагу, що диктатор Путін вперше від повномасштабного вторгнення одягнув військову форму.

Раніше головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжуватимуть воювати в Курській області, "скільки це буде доцільно і необхідно".

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі. Проте сьогодні нардеп Роман Костенко запевнив, що ЗСУ не вийшли з Суджі.

За інформацією Deep State, росіяни зараз кинули в бій за Курщину всі ресурси, які збирали тривалий час.

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