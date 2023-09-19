Путін у жовтні збирається відвідати Китай: це перша поїздка після видачі ордера на його арешт

Там він проведе перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Російський диктатор Володимир Путін планує вперше поїхати за кордон після видачі ордера на його арешт. Секретар ради безпеки РФ Патрушев підтвердив наміри очільника Кремля.

Про це пише російська служба BBC.

Як зазначається, Путін планує у жовтні відвідати Пекін, де проведе перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Що цікаво, диктатор не здійснював поїздок за кордон з березня цього року, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Зокрема, він не поїхав до ПАР на саміт БРІКС.

У жовтні “розраховуємо на ґрунтовні двосторонні переговори” Путіна із Сі Цзіньпіном у Пекіні в рамках форуму “Один пояс, один шлях”, сказав Патрушев.

Нагадаємо, що представник чеченської діаспори пояснив, чому у Москві мовчать про Кадирова.

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