У МЗС України звернулися до США та Китаю після масованої атаки РФ: чого чекають від лідерів

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масований російський обстріл України та заявив, що атака РФ на тлі зустрічі лідерів найпотужніших країн у Пекіні демонструє глобальну загрозу з боку російського режиму.

За словами глави МЗС, саме тоді, коли світ очікує миру, передбачуваності та співпраці, Росія запустила по Україні сотні дронів, балістичних і крилатих ракет.

«Саме в той час, коли лідери найпотужніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, передбачуваність і співпрацю, Путін запустив сотні дронів, балістичних і крилатих ракет по столиці України», — заявив Сибіга.

Реклама

Міністр наголосив, що ця атака стала черговим доказом того, що Москва обирає не мир і розвиток, а агресію та терор.

«Ця варварська атака під час такого важливого саміту демонструє, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва обирає агресію і терор», — зазначив він.

За словами Сибіги, у Києві внаслідок ударів зруйновано цілі квартали житлових будинків, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Під атакою також опинилися інші міста й громади України.

Глава МЗС заявив, що Путін зацікавлений у продовженні війни, оскільки вона допомагає йому утримувати контроль і владу всередині Росії.

Реклама

«Не повинно бути жодних ілюзій чи марних сподівань: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися», — підкреслив міністр.

Сибіга також звернув увагу на роль США і Китаю. На його думку, саме ці країни мають достатньо важелів впливу на Кремль, щоб змусити Путіна завершити війну.

«Я переконаний, що лідери Сполучених Штатів і Китаю мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб сказати Путіну нарешті закінчити війну. І це стало б найбільшим позитивним розвитком подій», — заявив глава МЗС.

Атака на Україну 14 травня

Вночі та зранку РФ здійснила масовану атаку дронами і ракетами на Київ. У столиці пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах. Одна людина загинула, а понад 30 — отримали травми. Серед потерпілих — одномісячне немовля.

Реклама

У Києві РФ вдарила по житлових будинках. Зокрема, в Дарницькому районі «приліт» стався в багатоповерхівку, де обвалилися конструкції. Під завалами опинилися люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

За даними мерії, на Лівому березі столиці внаслідок атаки виникли перебої з водопостачанням. Крім того, обмежили рух на кількох вулицях.

Як повідомлялося, напередодні, 13 травня, російська армія здійснила масовану атаку дронами по Україні. Зокрема, по західних областях. Головними цілями окупантів стали енергетична інфраструктура та залізниця — важливі транспортні вузли у Рівненській та Волинській областях.

Новини партнерів