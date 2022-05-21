Путін ухвалив остаточне рішення про війну після обряду шаманів, яких привіз Шойгу – політолог

Російський політолог, який критикує президента РФ Володимира Путіна, Валерій Соловей розповів, що у Кремлі оточення диктатора готується до серйозних політичних проблем восени.

Так, за його словами, Дмитро Медведєв вже готується до виборів президента.

Про це Соловей розповів в ефірі ФейгінLIVE.

"Послухайте, яку радикальну ахінею несе Дмитро Медведєв. А несе він лише з однієї причини – хоче сподобатися тим, у кого зараз контрольний пакет акцій і буде контроль – це силовики. Він хоче зайти знову в ту саму річку, він хоче, щоб вибрали його. Він знає про це, і це вже неможливо приховати. Це коли я почав говорити два роки тому, це здавалося абсолютно неймовірним, зараз все більше людей про це знають. І писатиме про це не лише Times, писатимуть інші знамениті видання. І не лише Daily Mail і The Sun, їх можна було поставити ще під сумнів, але від Times ви просто так не відмахнетесь. Вони одержують відомості від розвідки. Люди з цих служб, принаймні з американських, досить непогано уявляють стан його здоров'я", – зазначив він.

Політолог додав, що ніхто з абсолютною точністю не скаже, коли помре Путін, втім, те, що "восени оточення вже очікує пов'язаних із цим політичних проблем – це факт, який стає все більш відомим".

Валерій Соловей додав, що через проблеми зі здоров'ям Путін і сам поспішає.

"Йому треба закінчити хоч якимось чином свою велику місію. Але вона якось усе не складається. І винні в цьому, мабуть, були шамани, яких він послухав. Тому що остаточне рішення він ухвалив після обрядів, проведених шаманами, яких привіз Шойгу", – зазначив він.

Нагадаємо, Валерій Соловей також розповів, що Путіна накачують таблетками і готують нову операцію. Наразі в 69-річного очільника Кремля є три діагнози.

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