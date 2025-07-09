Путін переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає

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Російський диктатор Володимир Путін ігнорує розчарування Трампа в ньому та з новою інтенсивністю просувається вперед в Україні, вже врахувавши можливість нового тиску з боку США.

Про це пише The New York Times.

За інформацією джерел видання, диктатор переконаний, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти в найближчі місяці. З огляду на триваючий наступ Росії, кажуть вони, Путін вважає неможливим припинити бойові дії зараз без значних поступок з боку України.

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«Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом», — заявила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

У виданні вважають, що Путін готовий ризикнути своїми стосунками з президентом США заради того, що стало його головною метою після 40 місяців повномасштабної війни — досягнення капітуляції України.

За словами двох людей, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпіння Трампа увірветься. Він зрозумів, що Трамп може врешті-решт запровадити нові санкції після шести місяців, протягом яких адміністрація США не запровадила жодних нових санкцій проти Росії.

Поки що погрози президента США щодо санкцій проти Росії виявилися марними. Трамп також не сигналізував про готовність нарощувати військову підтримку таким чином, щоб це змінило баланс сил на полі бою, а європейські країни, схоже, не мають можливості зробити це самостійно.

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Один з людей, близьких до Кремля, сказала, що Путін очікує, що все ще зможе досягти угоди з Трампом щодо послаблення санкцій, коли в якийсь момент у майбутньому російський диктатор нарешті буде готовий припинити війну.

«Путін певною мірою дуже раціональний. Якщо немає зростаючих витрат, чому він повинен змінювати свою поведінку?», — сказав Стефан Майстер, експерт з питань Росії з Німецької ради з міжнародних відносин у Берліні.

Раніше у NYT попередили, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.