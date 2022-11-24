"Путін усвідомив, що Україну йому вже не захопити": російський аналітик озвучив головну мету очільника Кремля

Втеча російської армії з Херсона показує, що в картині світу диктатора відбулися деякі зміни.

Президент Росії Володимир Путін усвідомив, що всю Україну йому вже не захопити, тому було ухвалено рішення залишити правобережжя, яке потрібно було виключно як плацдарм для подальшого просування на південний захід України.

Про це розповів російський журналіст та аналітик Олексій Тихонов.

За словами аналітика, відступання окупантів з Херсона "відкриває завісу таємниці того, як закінчиться війна".

"Від початку вторгнення в Україну дуже багато хто вважає, що Путін збожеволів. Однак він не божевільний. Він, як і раніше, раціональний, але лише в межах своєї, вкрай спотвореної картини світу. Остання версія цієї картини була явлена на його виступі на Валдаї", - пише Тихонов.

Аналітик зауважив, що у Путіна спостерігається затримка сприйняття. Те, що було очевидно ще навесні і тим більше влітку, після саміту НАТО, він усвідомив лише зараз.

"Путін став жертвою тієї системи брехні й окозамилювання, яку сам же створив", - зазначає аналітик.

Він навів приклад донесення ФСБ перед початком війни про те, що російську армію в Україні зустрічатимуть із квітами.

За словами Тихонова, у ФСБ ніхто в це не вірив.

"Там взагалі ні в що не вірили, а просто писали липові папери і пиляли бабло. Його боягузтво буде і далі визначати всі його рішення", - написав Тихонов.

На його думку, Путін не божевільний з ядерною кнопкою. Головною метою очільника Кремля, як і раніше, є утримання абсолютної влади і збереження особистої безпеки.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов припустив, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

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