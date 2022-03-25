Путін уявлення не мав, що таке Україна, він вже зазнав поразки - Джонсон

Путін уявлення не мав, що таке Україна, він вже зазнав поразки - Джонсон

Путін не хоче миру, каже Джонсон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив сумнів, що Володимир Путін, який напав на Україну, може зупинитися. На його думку, глава Кремля хоче вчинити з українськими містами, як із Грозним (майже повністю зруйноване місто на початку 2000-х, внаслідок масованих ракетних та авіаударів).

Про це Джонсон заявив в ефірі ВВС Newsnight після екстреного саміту НАТО в Брюсселі 24 березня.

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"Я думаю, що Путін збирається зробити з українськими містами, те саме, що він зробив із Грозним", - заявив британський прем'єр.

Водночас Джонсон переконаний, що Україна, на яку напала РФ, все ж переможе.

"Не думаю, що це буде легко. У якомусь сенсі Путін вже зазнав поразки, бо він буквально не мав уявлення, що українці збираються чинити опір. Він абсолютно неправильно розумів, що таке Україна. Він не може підпорядкувати собі Україну. в цьому сенсі він не може перемогти", - заявив Борис Джонсон.

Крім того, Джонсон вважає, що погрози Володимира Путіна про застосування ядерної зброї - це лише спосіб відвернути увагу від того, яке озброєння і як саме російські війська застосовують в Україні.

Зауважимо, що Грозний – це столиця Чечні, яку повністю зруйнували після другої російсько-чеченської війни. Згодом місту вдалося відбудувати і стати ще кращим.

Раніше Байден заявив, що Україна ніколи не обернеться перемогою для Путіна.

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