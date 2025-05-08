Путін уже порушив своє перемир’я: зруйновно багатоповерхівку (фото)

Зруйнована багатоповерхівка у Костянтинівці / © соцмережі

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Хоча триденне перемир’я з нагоди Дня перемоги, оголошене президентом Росії Володимиром Путіним, уже розпочалося, окупанти продовжують завдавати ударів по території України. У ніч проти 8 травня під ворожий обстріл потрапили міста на Донеччині та Сумщині.

Про це повідомили місцеві медіа, Повітряні сили ЗСУ і Донецька обласна прокуратура.

Атака на Донецьку область

Приблизно о 04:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на східному напрямку та ймовірне застосування ударних засобів по прифронтових регіонах. На Донеччині було оголошено повітряну тривогу.

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У Костянтинівці пролунали вибухи. Близько 05:00 місцеві ресурси повідомили про влучання у багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією місцевих медіа, загарбники завдали авіаудару по дев’ятиповерхівці. У Мережі вже з’явилися кадри з місця трагедії.

Зруйнований будинок у Костянтинівці внаслідок російської атаки / © соцмережі

Зруйнований будинок у Костянтинівці внаслідок російської атаки / © соцмережі

Згодом Донецька обласна прокуратура поінформувала, що російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці. Щоправда, там вказали, що це сталося ще ввечері 7 травня.

«7 травня 2025 року, о 22:50, війська рф атакували Костянтинівку з використанням „ФАБ-250“ з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку», — йдеться в заяві прокуратури.

Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків віком 46, 47 та 74 років та 47-річну жінку. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження. Восьмеро людей віком від 41 до 75 років зазнали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами.

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Загалом у Костянтинівці пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.

Зруйнований будинок у Костянтинівці внаслідок російської атаки / © Донецька обласна прокуратура

Зруйнований будинок у Костянтинівці внаслідок російської атаки / © Донецька обласна прокуратура

Атака на Сумську область

Перші сигнали тривоги пролунали вже близько 02:00. Повітряні сили України попередили про небезпеку ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Зафіксовано принаймні два випадки застосування керованих авіаційних бомб по території Сумської області — о 02:45 та 03:30.

Зауважимо, військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що вже за перші 7 хвилин оголошеного Путіним перемир’я російська армія кілька разів вдарила з реактивних засобів ведення вогню по прифронтових районах та по лінії бойового зіткнення. Оглядач також вказав, що бої на землі не припиняються.

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