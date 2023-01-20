"Путін уже сьогодні може завершувати війну": генерал Міллі зробив прогноз бойових дій в Україні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив про спільне бажання лідерів України, США та Європи, щоб війна, яку розв’язав Кремль, закінчилася за столом переговорів. Але оскільки армія Путіна продовжує бойові дії на окупованих територіях, доведеться докласти багато зусиль, щоб вигнати російську навалу.

Про це він говорив на пресконференції за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Президент Зеленський, президент Байден та всі лідери Європи хочуть, щоб ця війна завершилася за столом переговорів. Ми бачимо, наскільки складною є битва та боротьба", - наголосив генерал Міллі.

Він нагадав про успіхи ЗСУ на Харківському та Херсонському напрямках і висловив розуміння складної для українських бійців ситуації в Бахмуті та Соледарі.

"Усе ще дуже багато територій залишається під контролем російських військ. Тому, хочу сказати, що цей рік буде дуже, дуже важким для того, щоб вигнати російську навалу з кожного міліметру української землі. Так, буде важко. Але я думаю, що Україна зможе продовжити свою оборону, а ми зможемо допомогти їй стабілізувати лінію фронту, а також надати необхідне навчання, техніку. І завдяки таким зусиллям Україна зможе проводити оборонні контрнаступальні операції в стратегічному й тактичному планах", - запевнив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, додавши, що йдеться не лише про американську допомогу, але й всіх партнерів України.

За його словами успішні дії ЗСУ на полі бою повинні спонукати господяря Кремля сісти за стіл переговорів та закінчити війну.

"Більшість війн завершуються за столом переговорів. Президент Путін може вже сьогодні завершили цю війну. Це він вирішив її розпочати, тому він може сьогодні її завершити. А ми бачимо, в яку катастрофу вона вже перетворилася. Тому, саме Путін може і повинен зробити це прямо зараз", - наголосив американський генерал.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

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