"Путін - уже в стані відходу": політолог відповів, чи допоможе смерть очільника Кремля приблизити перемогу України

У разі смерті чи відходу від влади російського диктатора Володимира Путіна війна в Україні все одно закінчиться.

Прибічники Путіна не будуть довго воювати, вони відразу почнуть шукати можливості домовлятися.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Главреду" директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін.

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"Путін уже дуже старезний, уже перебуває в стані відходу. А в Кремлі дуже багато "веж". Навіть якщо три групи "яструбів" об'єднаються, бойові дії все одно будуть закінчені. Навіть якщо до влади в РФ прийде мілітарна група сирійських м'ясників, вони нічого не зможуть зробити. Шойгу навіть не переможе, Кадиров – теж. А інші фігури одразу будуть шукати можливість домовлятися", - вважає політолог.

Соскін впевнений, що через численні санкції та витрати на війну у РФ та Білорусі скоро настане фінансово-економічний колапс.

"Тому що і в Росії, і в Білорусі гряде фінансово-економічний колапс. У них залишилося лише дві функціональні галузі – газова (але і видобуток, і експорт газу скорочуються), а також нафтова та нафтопереробна. Все інше йде в небуття. Але країна не може жити тільки за рахунок нафти і газу, перебуваючи в ізоляції зі зруйнованою банківсько-фінансовою системою, відключеною від SWIFT", - додав він.

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А це, за словами політилога, викличе хвилю невдоволення та обурення серед російського суспільства. Тому він вважає, що "Росія підходить до моменту, коли Путіна краще просто прибрати. Самим прибрати. Тому що він стає реальною загрозою для всіх "веж" Кремля, хіба що за винятком Кадирова. Він реально загрожує їм фізичним знищенням. Він їм уже так набрид. Всі бачать вже, що на них чекає крах".

"Все, що вони накопичили, створили, все, чим жили, про що думали, над чим працювали – все це буде зруйновано. Тому загроза російського бунту – суворого, кривавого, безжального – зараз наростає. Крім того, Зеленський висловив, а інші (Естонія, Латвія, Фінляндія і т.д.) підтримали ідею про те, щоб не видавати росіянам навіть туристичні візи. Якщо це зроблять, то котел просто вибухне, тому що нікуди буде виходити парі, а всередині жити стане неможливо", - підкреслив Соскін.

Як повідомляли раніше, російський диктатор Путін після розмови з французьким лідером погодився відправити МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через українську територію.

Путін у розмові з Макроном погодився на місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

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