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Путін уже завів до України 90% військової техніки: хоче взяти Київ, але резерви вичерпуються - США

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Путін уже завів до України 90% військової техніки: хоче взяти Київ, але резерви вичерпуються - США

За даними Пентагону, російські окупанти випустили по Україні 480 ракет.

Російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені. 

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, пише "Українська правда". 

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - підкреслила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України" - заявила речниця Білого дому.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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