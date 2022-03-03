Путін уже завів до України 90% військової техніки: хоче взяти Київ, але резерви вичерпуються - США

Путін уже завів до України 90% військової техніки: хоче взяти Київ, але резерви вичерпуються - США

За даними Пентагону, російські окупанти випустили по Україні 480 ракет.

Російські окупанти уже завезли до України 90% своєї військової техніки. Вони і досі хочуть захопити Київ, проте їхні резерви обмежені.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, пише "Українська правда".

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - підкреслила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію.

"Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України" - заявила речниця Білого дому.