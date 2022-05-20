"Путін в глухому куті": українська розвідка - про те, чи визнає російський диктатор поразку у війні проти України

"Путін в глухому куті": українська розвідка - про те, чи визнає російський диктатор поразку у війні проти України

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін не знає, як вийти з війни, щоб його країна не втратила статусу "сильної й великої держави".

Буданов висловив думку, що серед усіх варіантів, які у нього були, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The New York Times.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат”, – зазначив керівник військової розвідки.

Раніше повідомляли, що в українській розвідці назвали зброю, необхідну Україні для наступу. Детальніше - ТУТ.

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