Російький диктатор не зважатиме на втрати та жертви у війні проти України

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До кінця червня російські війська, ймовірно, досягнуть мільйонна втрачених солдатів у цій війні. Коли Володимир Путін відправив близько 200 000 солдатів в Україну в лютому 2022 року, він розраховував захопити Київ за три дні. Сьогодні його війська залишаються за сотні миль від столиці, тоді як кількість убитих і поранених росіян зросла майже вп’ятеро.

Про це пише The Telegraph.

Масштаби втрат: мільйонний рубіж та «боротьба на виснаження»

«В цілому в Україні загинуло близько 250 000 російських солдатів, а загальні втрати з боку Росії перевищили 950 000 осіб», — зазначається у дослідженні Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

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Ці цифри викликають образ Путіна, який кидає свою армію в пекло знову і знову. В середньому у квітні на фронті в Україні щоденно гинуло або отримувало поранення близько 1200 росіян. Дослідження CSIS доходить висновку: якщо цей рівень втрат збережеться, «влітку 2025 року Росія, швидше за все, досягне позначки в 1 мільйон жертв».

Для порівняння, загальна кількість загиблих у кожному радянському чи російському конфлікті після 1945 року становила менш ніж 50 000 осіб. В Україні Путін вже пожертвував приблизно в п’ять разів більшою кількістю людей. Відкинутий від Києва, Путін тепер веде «боротьбу на виснаження», де Росія втрачає «величезну кількість» людей і техніки заради «всього лише метрів землі».

Історичний погляд Путіна: жертви до 1945 року

Система відліку Путіна зосереджена на Великій Вітчизняній війні (1941-1945), що забрала життя щонайменше 24 мільйонів радянських громадян. Тільки у Сталінградській битві загинуло майже 675 000 росіян. Блокада Ленінграда забрала понад 1 мільйон життів, зокрема й старшого брата Путіна.

З погляду на ці історичні факти, ймовірно, поточна ситуація в Україні з 250 000 загиблих і мільйоном жертв є цілком прийнятною для російського диктатора. Путін розглядає втрати у Другій світовій як частину вартості «збереження» своєї країни від Гітлера. Це не враховує громадянську війну в Росії (10 млн жертв) чи сталінську «Велику чистку» (до 1.2 млн жертв). Якщо історична пам’ять обмежується подіями до 1945 року, мільйон жертв в Україні сприймається інакше.

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Стратегічна дилема Заходу та український спротив

Пропагандистська кампанія Кремля змушує росіян мислити як їхній лідер. Навіть мільйон жертв у найкривавішій війні за 80 років, схоже, не викликає невдоволення. У березні опитування «Левада-центру» показало, що більшість респондентів підтримують дії російських військових і вважають, що так звана «спеціальна військова операція» проходить успішно.

Для Заходу байдужість Путіна до страждань є стратегічною дилемою. Ефективне стримування залежить від того, чи вірить противник, що агресія матиме неприйнятну ціну. Але що є такою ціною для Путіна? З мільйоном жертв в Україні, які, схоже, не турбують його, стримування стає складнішим. Звідси й важливість ядерної зброї — можливо, це єдина ціна, яку Путін не захоче платити.

Майже два століття тому прусський військовий теоретик Карл фон Клаузевіц застерігав від спокуси «закрити очі на те, чим війна є насправді, через сам лише відчай від її жорстокості».

Вторгнення Росії змушує Україну захищатися з більшою силою, підтверджуючи слова Клаузевіца: «Якщо одна сторона застосовує силу без докорів сумління та не боїться кровопролиття, яке це тягне за собою, а інша утримується, то перша здобуде перемогу. Ця сторона змусить іншу наслідувати її приклад; кожна штовхатиме свого противника до крайнощів».

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За даними CSIS, через агресію Росії загинуло до 100 000 українців, а загальна кількість жертв — близько 400 000. Враховуючи, що населення України менше, ніж у Росії, втрати на душу населення є більшими, ніж в агресора. Українські солдати знають, що мільйон вбитих та поранених російських втрат не зупинить Путіна. Єдина противага — ще більша сила, зазначає видання.

Нагадаємо, літо 2025 року може стати новим випробуванням для України: експерти попереджають, що армія РФ може готуватися до масштабного наступу. Про це свідчить перегрупування ворожих сил і накопичення резервів.