"Путін веде Росію у прірву": відоме росЗМІ опублікувало нещадні статті про диктатора та війну в Україні (фото)

"Путін веде Росію у прірву": відоме росЗМІ опублікувало нещадні статті про диктатора та війну в Україні (фото)

Пропагандистський ресурс Росії Lentа опублікував правдиві статті щодо ситуації в Україні, які швидко були видалені, але встигли наробити галасу у суспільстві.

На головній сторінці пропагандистського "Лента.ру" 9 травня було опубліковано матеріали із критикою російського диктатора Володимира Путіна, який напав на Україну. Публікації, звичайно, швидко були видалені, але їхні скриншоти розлетілися Мережею.

Про це інформує "Медіазона".

"На Lenta.ru з'явилися понад десять матеріалів із критикою президента Володимира Путіна і війни в Україні. Хоча зараз вони вже зникли із сайту, копія головної сторінки збереглася у вебархіві", - йдеться в повідомленні.

Спершу у Мережі повідомляли, що пропагандистське видання атакували хакери, потім стало відомо, що це нібито протест співробітників "Ленти". Зазначалося, що журналісти замінили тексти на інші в уже опублікованих новинах.

Зрештою ж відповідальність за публікації взяли на себе керівник відділів "Економіка" та "Середовище існування" Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Зокрема, на головній сторінці росЗМІ, яке поширює кремлівську пропаганду і брехало про війну в Україні, були такі матеріали із заголовками:

"Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка",

"Путін розв'язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття",

"Війною легше прикрити провали в економіці. Путін має піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію у прірву",

"Зеленський виявився крутішим за Путіна",

"Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство",

"На Путіна та його соратників чекає трибунал" та ін.

"Що це було? Це не "злом хакерів", це наше усвідомлене рішення, яке було ухвалене відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило.... Щодо матеріалів, то тут все просто. Після масових блокувань у країні майже не залишилося медіа, які можна подивитися без VPN чи думскроллінгу у Телеграмі. Ми відібрали близько 40-45 ключових кейсів/новин/фактів, які російські ЗМІ почали замовчувати після початку війни, розписали їх максимально докладно, намагаючись не впадати у "пропаганду навпаки"...", - йдеться в заяві Полякова.

Нагадаємо, у РФ парад, який там влаштував Путін, називають “позорним”, бо перспектив немає жодних.