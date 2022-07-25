Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Путін веде війну проти України, яка також є війною проти єдності Європи" - Штайнмаєр

Дата публікації
Перегляди
2673
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Путін веде війну проти України, яка також є війною проти єдності Європи" - Штайнмаєр

Фото: Associated Press

Президент Німеччини наголосив, що війна Росії проти України безпосередньо стосується Європи.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Європу зайняти єдину позицію в умовах війни, розв'язаної Росією проти України. 

Про це пише DW.  

Він наголосив, що війна, яку російський президент Володимир Путін веде проти України, також є "війною проти єдності Європи".

"Ми не повинні допустити, щоби нас розділили", - зазначив він.

За його словами, у цьому випадку йдеться "не лише про територію України".

"Йдеться про загальну основу наших цінностей та нашого світопорядку. Проте захищати ці цінності та відстоювати їх також означає бути готовим до примирення із серйозними негативними моментами. Чи готові ми до цього? Таке питання стоїть перед усіма нами – сьогодні і найближчими днями, тижнями і місяцями", - сказав він.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала, чому Німеччина затягує постачання озброєння для України, то коли ми отримаємо зенітний ракетний комплекс IRIS-T.  

Читайте також:

Росія втрачає перевагу в артилерії: як німецькі гаубиці зупиняють наступ ворога - ексклюзив ТСН

Росія втрачає перевагу в артилерії: як німецькі гаубиці зупиняють наступ ворога - ексклюзив ТСН
Наступна публікація