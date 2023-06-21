Путін видав нову маячню про контрнаступ ЗСУ: диктатор "знищив" понад 900 одиниць бронетехніки

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову маячню про контрнаступ ЗСУ. Він вигадав фейк, що його терористична армія за ніч "знищила" понад 900 одиниць бронетехніки ЗСУ.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Російського диктатора показали на зустрічі з випускниками військових закладів країни-терористки. Там Путін вкотре похвалився, як нібито окупанти "перемагають" на фронті. Він вигадав фейк про те, що за вечір та ніч російська терористична армія знищила понад 900 одиниць бронетехніки.

Розшукуваний Міжнародним кримінальним судом у Гаазі військовий злочинець заявив, що "Україна зазнає серйозних втрат, а тому нібито зупинила контрнаступ". Він розмріявся про "повну втрату боєздатності ЗСУ".

"Пов'язано це з тим, що противник зазнає серйозних втрат і в особовому складі, і у техніці. На вчорашній вечір, на сьогоднішню ніч... наші мужики наколотили 245 танків і 678 бронемашин різного типу", - вигадав кремлівський диктатор.

Згодом Путін засмутився та додав, що "ЗСУ не використали ще всіх резервів".

Нагадаємо, військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що диктатору Путіну не повідомляють про реальний стан справ на фронті. Зокрема, про це свідчать "сумнівні" заяви глави Кремля.

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