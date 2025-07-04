Володимир Путін / © Associated Press

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У той час як президент США Дональд Трамп дедалі більше демонструє свою нерішучість у питанні подальшої підтримки України, Володимир Путін використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів та бомбардування міст по всій Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Автори публікації зазначають, що російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не збирається прислухатися до закликів президента США припинити війну і його цілі залишаються такими ж, як і на початку вторгнення.

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«Він хоче відновити російське панування в Україні та змусити Захід припинити підтримку Києва. І рішення США на цьому тижні припинити постачання зброї українцям дає значний імпульс зусиллям Путіна», — пишуть журналісти.

Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність та волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове та громадянське населення.

«Влітку Україна стикається з нещадними атаками з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут», — вважають у медіа.

Аналітики зазначають, що останні події зміцнюють впевненість Кремля в тому, що він може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити кошти, і цей крок, ймовірно, прискорить російські успіхи на полі бою.

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«Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на даному етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче „перемолоти“ війська та техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення та Заходу», — наголошує WSJ.

Журналісти акцентують: саме тому російська влада розпорядилася максимально посилювати авіаудари по Києву та іншим містам, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, руйнування будівель та виснаження мешканців.

Нагадаємо, заступник очільника Офісу президента, полковник Павло Паліса під час візиту української делегації до Вашингтона заявив, що Путін прагне 2026 року окупувати всю українську територію на схід від Дніпра й закрити для України вихід до Чорного мор.

«Дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Це включає захоплення всієї Донецької та Луганської областей восени, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією до кінця року», — сказав він американському виданню Politico.

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Напередодні очільник Головного Управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що російська армія активізувалася на фронті. Загострення війни в Україні розпочалося і може завершитися тільки після завершення мирних переговорів з РФ.

Аналітики прогнозують переламний момент 2026 року, коли вичерпаються радянські запаси зброї та економіка РФ відчує справжній удар.