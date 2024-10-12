Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть у ЗСУ

Росія нарощує сили у Курській області, де триває наступ ЗСУ.
Очільник Кремля Володимир Путін, судячи із фото у Мережі, віддав наказ на килимові бомбардування Курської області.
Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі КИЇВ24.
"Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, - настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація", - зазначив він.
На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – "це така проба сил".
"Те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, то Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним, - килимові бомбардування Курщини", - додав речник.
Тимочко додав, що ЗС РФ нарощує сили, щоб провести "масштабну операцію з метою витіснення українських сил".
Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО повідомив, що російські військові у Курській області кидають колони на штурм.
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