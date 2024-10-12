Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть у ЗСУ

Очільник Кремля Володимир Путін, судячи із фото у Мережі, віддав наказ на килимові бомбардування Курської області.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі КИЇВ24.

"Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, - настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація", - зазначив він.

Також читайте Українські бійці зірвали наміри ворога на Курщині: що відомо

На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – "це така проба сил".

"Те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, то Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним, - килимові бомбардування Курщини", - додав речник.

Тимочко додав, що ЗС РФ нарощує сили, щоб провести "масштабну операцію з метою витіснення українських сил".

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО повідомив, що російські військові у Курській області кидають колони на штурм.

Росія стягнула у Курську область 40 тисяч військових

Читайте також: