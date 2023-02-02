Путін віддав наказ захопити Донбас до березня: у ЗСУ прокоментували бажання диктатора

Армія агресорки Росії навряд чи зможе виконати наказ президента-диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Донецької та Луганської областей до березня 2023-го.

Про це пд час брифінгу у Military Media Center заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, подібних наказів з Кремля від початку повномасштабного вторгнення було кілька.

"Ворог постійно хоче захопити нові українські території", - прокоментував Череватий наказ Путіна.

Представник ЗСУ нагадав, що у Москві "полюбляють різні дати, а тому не можна виключати, що вони спробують це зробити". Він також зауважав, що лютому 2022-го агресорка Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, але "всі вони були розбиті українською армією".

"Тому у мене є великі сумніви, що зараз, перебуваючи у постійних боях, вони зможуть це зробити", - припустив військовий.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що агресорка Росія готується до нової спроби масованого наступу. Зазначається, що Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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