Путін відкинув ультиматум США: експерт розповів про подальшу стратегію Заходу щодо Росії

Повернення всіх українських земель до кордонів на стан 1991 року можливе виключно силовим шляхом.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник, інформує "24 канал".

"Ніяких домовленостей з противником не буде. Всі не те, що "червоні", а "чорні" лінії перейдено. Карфаген має бути зруйновано", — каже експерт.

Черник припустив, що на зустрічі директора ЦРУ Вільяма Бернса з очільником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним у Туреччині Штати передали Путіну ультиматум.

"Ти (Путін. – Ред.) покидаєш Україну, Крим виносимо за дужки і починаємо розмову про збереження тебе при владі", — зазначає Черник.

На його думку, Путін цей ультиматум не прийняв.

"Але це аналітичні здогадки, а не якась конкретна інформація. Бо про те, що люди такого рівня між собою обговорюють, знають одиниці. Тому триває "промацування" стратегічної концепції – "що надалі робити з Росією і її режимом", — говорить експерт.

РФ не дадуть розпастися через фактор Китаю

Черник вважає, що рішення про пониження геополітичного статусу Росії Захід уже ухвалив, а щодо рішення про розпад РФ досі вагається. Російську Федерацію планують зберегти у тому вигляді, в якому вона є зараз.

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"Якщо Росія розвалюється, то частина її дрейфує до Китаю. 40% усіх людських ресурсів і прісна вода, яка буде найціннішим ресурсом у найближчі 20-30 років. Ніхто не дозволить Китаю аж настільки посилитися. Геополітика – дуже тонка річ", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що 14 листопада у Туреччині директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з очільником розвідки Росії Сергієм Наришкіним. За підсумками цієї зустрічі президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

Після цього Бернс відвідав Київ. Його візит саме співпав з масованою ракетною атакою РФ. Відомо, що директор ЦРУ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та представниками української розвідки.

Після цього, коли ракета впала на територію Польщі, він виїхав до Варшави, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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