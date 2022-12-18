"Путін відкрив ворота пекла": голова Церкви Англії зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України

Священнослужитель вважає, що ріст цін у Великій Британії та голод в Африці спричинила війна Росії проти України.

Архієпископ Церкви Англії Джастін Уелбі заявив, що війна Росії проти України "відкрила ворота пекла, вивільнивши зло по всьому світу" - від вбивств і зґвалтувань на окупованих територіях до голоду та боргів в Африці та Європі.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, голова Церкви Англії минулого місяця відвідав Україну, щоб зустрітися з церковними лідерами та християнами, а також з внутрішніми переселенцями. Він розповів, що був вражений масовими могилами у Бучі, зґвалтуваннями, вбивствами, катуваннями українців російськими окупаційними військами.

"Коли Україна була атакована за рішенням президента Путіна, ворота пекла відкрилися, і вся зла сила вийшла по всьому світу", - каже архієпископ.

Він пояснив, що через Путіна в деяких країнах Африки почався голод, а у Великій Британії зросла інфляція, через що постраждали люди.

"Існує інфляція… є енергетична криза, є страждання, є дефіцит ліків, усе зло було випущено, і доки не буде відведення та припинення вогню, ми не зможемо досягти прогресу в примиренні", - переконаний священнослужитель.

Війна Росії проти України

Російський диктатор Путін 24 лютого оголосив про "спеціальну військову операцію з демілітаризації та денацифікації України". Окупаційна армія рушила на Україну з півдня, півночі та сходу. Путін планував за "три дні" захопити Київ та встановити в Україні свою маріонеткову владу, проте її плани зламали ЗСУ.

Сили оборони відкинули окупантів зі столиці та інших північних областей, провели контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках. У містах, які звільняють ЗСУ, знаходять братські могили закатованих українців, російські катівні. Так було в Бучі, Ізюмі та Херсоні.

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