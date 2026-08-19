Кремль готується до війни на виснаження / © Associated Press

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Кремль і надалі збирається не допускати ситуації, коли погіршення економічного становища в Росії змусить країну відмовитися від максималістських цілей у війні проти України. Путін послідовно відхиляє пропозиції щодо змістовних переговорів про мир.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

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Спад економіки РФ не прискорює бажання Путіна закінчити війну

Зокрема, 18 серпня помічник президента РФ Юрій Ушаков наголосив, що переговорна позиція Москви повністю виключає заморожування нинішньої лінії фронту.

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Ця заява фактично підтверджує курс Росії на подальше ведення бойових дій.

Раніше, 14 серпня, подібну позицію озвучив і очільник російського МЗС Сергій Лавров. Він заявив про небажання РФ погоджуватися на припинення вогню з фіксацією поточного розмежування та підкреслив, що Москва воюватиме до досягнення домовленостей виключно на власних умовах.

Відмова кремлівської верхівки від реального діалогу пояснюється тим, що посадовці змушені діяти у межах переконань Володимира Путіна.

У Москві розраховують виграти війну на виснаження шляхом безперервного, повільного просування, сподіваючись перечекати західну допомогу та вичерпати оборонні спроможності України.

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У той самий час президент Зеленський не раз підтверджував відданість мирному процесу та готовність до суттєвих компромісів задля припинення конфлікту. Все це попри активні спроби Росії безпідставно виставити українську сторону як таку, що блокує мирні ініціативи.

Нові плани Путіна

Нагадаємо, у ГУР МО прокоментували чутки про можливий новий наступ Росії на Київщину та Чернігівщину з півночі. Заступник начальника відомства генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що хоча теоретично це можливо, наразі немає жодних ознак, індикаторів чи сформованого ударного угруповання військ для проведення такої операції.

Подальші дії Кремля суттєво залежать від проведення мобілізації. За оцінками розвідки, після її завершення Росії знадобиться кілька місяців для формування та підготовки боєздатних сил. Наприклад, під час часткової мобілізації восени 2022 року підрозділи змогли вступити в бій лише на початку 2023 року.

У разі успішної нової хвилі мобілізації агресор може підготувати потужне угруповання ближче до лютого 2027 року. Скібіцький припустив, що російське командування може спробувати провести операцію саме у цей період, зважаючи на любов Путіна до символічних дат, проте всі графіки напряму залежатимуть від масштабів і самого факту проведення мобілізації.

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