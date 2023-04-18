"Путін відновлює прихильність до Пригожина": ПВК "Вагнер" вербує найманців по всій Росії - ISW

Путін зупинив спроби міноборони РФ помститися "вагнерівцям".
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відновлює прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, це про це свідчить підкріплення сил "вагнерівців".
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
В Інституті зазначають, що змінити думку главу Кремля могла підштовхнути нездатність звичайних збройних сил виконати завдання, поставлені перед ними диктатором під час зимового наступу на Донбасі.
Ідеться і про те, що "на знак примирення" Путін зупинив спроби міноборони РФ помститися "вагнерівцям".
"Схоже, що сили "Вагнера" отримують підкріплення, боєприпаси й політичне визнання, що є різким відхиленням від попередніх спроб Кремля використати їх та Пригожина у Бахмуті принаймні від січня 2023 року", – йдеться у зведенні.
Відомо, що поряд із групою "Вагнера" на фронті діють російські повітряно-десантні війська (ПДВ).
Зазначається, що Пригожин зумів відновити свої поставки боєприпасів від міністерства оборони РФ. У той же час російська Держдума збирається розглянути поправки до закону про права ветеранів, які передбачають надання статусу ветерана бойових дій найманцям приватних військових компаній і навіть волонтерам.
"Пригожин регулярно виступав за визнання "вагнерівців" учасниками "СВО" в Україні, і ухвалення цього законопроєкту означало б, що його становище у найближчому оточенні Кремля покращало. Ступінь довіри та прихильності Путіна до Пригожина незрозумілий, але цілком імовірно, що Путін зупинив спроби міноборони" РФ помститися за ПВК "Вагнер", відмовивши їй у підкріпленні та боєприпасах", – припустили в ISW.
Раніше газета The New York Times із посиланням на документи Пентагону, що просочилися в Мережу, повідомила, що Путін особисто намагався врегулювати конфлікт між ПВК і МО РФ, провівши 22 лютого зустріч між Пригожиним і міністром оборони Сергієм Шойгу.
На думку аналітиків, якщо це правда, то російський диктатор віддає пріоритет "вирішальній перемозі", принаймні, у Бахмуті в найближчому майбутньому.
"Путіну, ймовірно, потрібна негайна перемога в Бахмуті напередодні дня перемоги 9 травня або, за чутками, пресконференції "Пряма лінія", яку він готується провести у червні, щоб утвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії", – припустили в ISW.
Такий перебіг подій може бути ознакою нерішучості Путіна посилити мобілізацію й сигналізувати про повернення до так званої криптомобілізації.
"Кремль, можливо, сподівається використовувати інструкторів "Вагнера" для підготовки своїх мобілізованих сил. Раніше він передав набір персоналу націоналістичним групам і нині проводить широкомасштабні кампанії з набору добровольців. "Вагнер" вербує найманців по всій Росії, і цілком можливо, що Кремль все ще може розглядати його як реальне джерело бойової могутності", – підсумували в ISW.
Зазначимо, естонська розвідка повідомила, що лідер Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загрожують владі Путіна — нібито вони планують об’єднатися і вийти на перший план як архірадикальна акція панівної еліти.
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