"Путін відновлює прихильність до Пригожина": ПВК "Вагнер" вербує найманців по всій Росії - ISW

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відновлює прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, це про це свідчить підкріплення сил "вагнерівців".

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті зазначають, що змінити думку главу Кремля могла підштовхнути нездатність звичайних збройних сил виконати завдання, поставлені перед ними диктатором під час зимового наступу на Донбасі.

Ідеться і про те, що "на знак примирення" Путін зупинив спроби міноборони РФ помститися "вагнерівцям".

"Схоже, що сили "Вагнера" отримують підкріплення, боєприпаси й політичне визнання, що є різким відхиленням від попередніх спроб Кремля використати їх та Пригожина у Бахмуті принаймні від січня 2023 року", – йдеться у зведенні.

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Відомо, що поряд із групою "Вагнера" на фронті діють російські повітряно-десантні війська (ПДВ).

Зазначається, що Пригожин зумів відновити свої поставки боєприпасів від міністерства оборони РФ. У той же час російська Держдума збирається розглянути поправки до закону про права ветеранів, які передбачають надання статусу ветерана бойових дій найманцям приватних військових компаній і навіть волонтерам.

"Пригожин регулярно виступав за визнання "вагнерівців" учасниками "СВО" в Україні, і ухвалення цього законопроєкту означало б, що його становище у найближчому оточенні Кремля покращало. Ступінь довіри та прихильності Путіна до Пригожина незрозумілий, але цілком імовірно, що Путін зупинив спроби міноборони" РФ помститися за ПВК "Вагнер", відмовивши їй у підкріпленні та боєприпасах", – припустили в ISW.

Раніше газета The New York Times із посиланням на документи Пентагону, що просочилися в Мережу, повідомила, що Путін особисто намагався врегулювати конфлікт між ПВК і МО РФ, провівши 22 лютого зустріч між Пригожиним і міністром оборони Сергієм Шойгу.

На думку аналітиків, якщо це правда, то російський диктатор віддає пріоритет "вирішальній перемозі", принаймні, у Бахмуті в найближчому майбутньому.

"Путіну, ймовірно, потрібна негайна перемога в Бахмуті напередодні дня перемоги 9 травня або, за чутками, пресконференції "Пряма лінія", яку він готується провести у червні, щоб утвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії", – припустили в ISW.

Такий перебіг подій може бути ознакою нерішучості Путіна посилити мобілізацію й сигналізувати про повернення до так званої криптомобілізації.

"Кремль, можливо, сподівається використовувати інструкторів "Вагнера" для підготовки своїх мобілізованих сил. Раніше він передав набір персоналу націоналістичним групам і нині проводить широкомасштабні кампанії з набору добровольців. "Вагнер" вербує найманців по всій Росії, і цілком можливо, що Кремль все ще може розглядати його як реальне джерело бойової могутності", – підсумували в ISW.

Зазначимо, естонська розвідка повідомила, що лідер Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загрожують владі Путіна — нібито вони планують об’єднатися і вийти на перший план як архірадикальна акція панівної еліти.

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