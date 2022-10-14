Путін відповів, чи буде Росія найближчим часом масовано обстрілювати Україну ракетами

Путін сказав, що наразі в російських терористів є інші завдання.

Російський президент-терорист Володимир Путін заявив, що начебто найближчим часом російські злочинці не будуть завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

Про це російський диктатор сказав під час пресконференції у п'ятницю, 14 жовтня, пишуть російські засоби масової пропаганди.

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"Наразі немає потреби в масованих ударах по території України немає. З 29 об'єктів - 7 не було уражено, як це планувало Міністерство оборони, але вони поступово це зроблять. Поки що є інші завдання", - заявив очільник Кремля.

Окрім цього, російський "фюрер" цинічно бреше, що він не має на меті знищити Україну як державу.

"Ми ж не ставимо перед собою завдання знищення України. Ось вони взяли - у Криму проживають 2,4 млн осіб - і воду відрубали там. Військам довелося зайти і відкрити воду до Криму. Не зробили б цієї дії - не було б інших протидій" , - відповів Путні на запитання, чи далі існуватиме Україна як держава.

Ракетна атака росіян по Україні

Нагадаємо, 10-11 жовтня в Україні була масштабна повітряна тривога в усіх областях України. Вона тривала понад 5 годин. Увесь цей час Росія масовану обстрілювала ракетами українські міста. Є загиблі та постраждалі. Головною ціллю була енергосистема України. Ракетний терор окупантів 10 жовтня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Обстрілів зазнали критичні енергетичні об'єкти інфраструктури.

Так, 10 жовтня окупанти атакували Бурштинську ТЕС. Там виникла пожежа. У вівторок, 11 жовтня, РФ атакувала Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Масована атака Росії триває. Крім ракет, армія окупантів використовує іранські дрони-камікадзе. У четвер, 13 жовтня, був атакований захід України. Під приціл ЗС РФ потрали Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська та Рівненська області. Росія атакувала захід України ракетами з Чорного моря та, ймовірно, безпілотниками. На щастя, минулося без жертв.

Втрати ворога 14 жовтня

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