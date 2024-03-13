Путін відповів, чи шкодує, що вбив десятки тисяч російських солдат в Україні

Путін заявив, що він "просто працює в інтересах Росії".

Російський диктатор Володимир Путін, який за 2 роки повномасштабної війни відправив на загибель тисячі солдат, заявив, що не вважає себе "вершителем долі".

Про це очільник Кремля цинічно заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданнню.

"Я просто працюю в інтересах Росії, в інтересах нашого народу. Але так, щоб я відчував себе якимось там вершителем світових доль, такого немає", - заявив Путін.

Додамо, за даними Генерального штабу, станом на 13 березня 2024 року ЗСУ ліквідували 426 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 980 військових.

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