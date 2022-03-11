Путін відправив під арешт керівників 5 служби ФСБ, яка відповідала за "прокремлівські настрої" в Україні - ЗМІ

Путін відправив під арешт керівників 5 служби ФСБ, яка відповідала за "прокремлівські настрої" в Україні - ЗМІ

ФСБ доповідала Путіну те, що він хотів чути, вважає видання.

Президент країни-агресорки Володимир Путін почав "репресії" проти 5-ї служби ФСБ, яка інформувала його про ситуацію в Україні.

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Про це повідомляє видання "Медуза".

За даними журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, які висвітлюють роботу російських спецслужб, керівництво 5-ї служби ФСБ відправили під домашній арешт.

5-а служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.

Виявилося, що там їхнім головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Проте саме Україна на всьому пострадянському просторі посідала особливе місце у пріоритетах цієї спецслужби.

Саме 5-а служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення. І схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись роздратувати керівника, просто говорила йому те, що він сам хотів почути.

Джерела "Медузи" повідомляють, що генерал ФСБ Сергій Бесєда та його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

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