Путін відправив до України чергову партію бойовиків, які можуть спробувати вбити найвище керівництво країни

Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.
В Україну відправили чергову групу бойовиків, які можуть спробувати ліквідувати найвище військово-політичне керівництво нашої країни.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР України.
Як стало відомо, групу бойовиків очолює пропагандист та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. До нашої країни військових злочинців відправили для того, щоб спробувати провести атаки у бік керівництва України.
Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.
“Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів”, - пояснили в ГУР України.
Там також наголосили, що українським силовикам відомі плани Кремля, тому вони готові дати відсіч агресору на фронті та в тилу.
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