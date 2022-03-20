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Путін відправив до України чергову партію бойовиків, які можуть спробувати вбити найвище керівництво країни

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13к
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Путін відправив до України чергову партію бойовиків, які можуть спробувати вбити найвище керівництво країни

Національна поліція України

Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

В Україну відправили чергову групу бойовиків, які можуть спробувати ліквідувати найвище військово-політичне керівництво нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР України.

Як стало відомо, групу бойовиків очолює пропагандист та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. До нашої країни військових злочинців відправили для того, щоб спробувати провести атаки у бік керівництва України.

Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

“Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів”, - пояснили в ГУР України.

Там також наголосили, що українським силовикам відомі плани Кремля, тому вони готові дати відсіч агресору на фронті та в тилу.

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