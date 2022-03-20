Путін відправив до України чергову партію бойовиків, які можуть спробувати вбити найвище керівництво країни

Путін відправив до України чергову партію бойовиків, які можуть спробувати вбити найвище керівництво країни

Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

В Україну відправили чергову групу бойовиків, які можуть спробувати ліквідувати найвище військово-політичне керівництво нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР України.

Як стало відомо, групу бойовиків очолює пропагандист та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. До нашої країни військових злочинців відправили для того, щоб спробувати провести атаки у бік керівництва України.

Ключові цілі, за даними української розвідки: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

“Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів”, - пояснили в ГУР України.

Там також наголосили, що українським силовикам відомі плани Кремля, тому вони готові дати відсіч агресору на фронті та в тилу.

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