Путін відправляє на війну в Україну ув'язнених жінок: навіщо це йому

Через брак доступу до інформації у жіночих колоніях Росії жінки не мають реального уявлення про війну РФ проти України. Саме тому їх легко вмовити воювати в Україні.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла директорка фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона розповіла, що від початку вербування у російських колоніях її фонд отримував листи від ув’язнених жінок, які хотіли потрапити на війну. Причина в тому, що російська в’язниця стала пеклом на землі завдяки зусиллям президента РФ Путіна.

"Путін достеменно знав, що він нападе на Україну і що будуть використовуватися в’язні. Тобто ситуація у місцях позбавлення волі цілком свідомо погіршувалася. Це була усвідомлена політика, яка, звичайно, триває. І жінки тут не є винятком. Жінки у в’язниці завжди почуваються набагато гірше, ніж чоловіки", - пояснила Романова.

За її інформацією, крім жінок, яких вивезли з колонії Сніжного на території окупованої Донеччини для підготовки до Росії, відомо ще про близько 100 завербованих.

"Ми не знаємо, до чого їх готують, ми цього не розуміємо. Але судячи з того, що це просто випадково взяті жінки, і, судячи з повного мовчання серед родичів, – це добровільно, і це не спеціальна підготовка снайперів чи мінерів, чи жінок-шахідок. Я просто думаю, що їх везуть на фронт або як кухарів, або витягувачів трупів. Можливо, їх везуть і як штурмовиків", – пояснила директорка фонду.

Також, за її словами, найбільше ув’язнених росіян цікавить помилування, а тим, кого вербують на окупованих територіях Донбасу, обіцяють побачення з рідними.

Нагадаємо, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин має на меті відправляти на війну проти України російських жінок-ув'язнених.

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