Путін відвідав Херсонщину: журналісти повідомили про нюанс візиту

Глава Кремля Володимир Путін таки відвідав Херсонську область. Утім, зробив це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій наших воїнів.

Про це інформує "Центр журналістських розслідувань".

Зокрема, під час свого візиту Путін відвідав штаб окупаційних військ "Дніпро", який росіяни облаштували на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

ЗМІ проаналізували відео прильоту диктатора до України й запис, на якому видно штаб "Дніпро", що дозволило визначити його локацію.

"База відпочинку, зі свого боку, розташована на вулиці Набережна, 17, а це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій ЗСУ", - кажуть журналісти.

Крім того, на відео можна побачити блакитні дахи корпусів пансіонату "Азов", пляж й дитячий табір "Буревісник", а на віддаленому плані - три сірі будівлі корпусів "Бригантини". Журналісти відзначили червоним ворота бази, а на другому кадрі - недобудований корпус.

Під час поїздки диктатора не супроводжували ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані голова Генштабу Росії Валерій Герасимов.

У чому полягає мета цих візитів розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "спецтуром" автора масових убивств".

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