Путін викликав до Росії спеціалістів із бочкових бомб: готує удар по Україні - Guardian

Понад пів сотні фахівців, які мають досвід у виготовленні та застосуванні бочкових бомб, вже кілька тижнів працюють у Росії спільно з російськими військовими.

До Росії перекинули експертів, які спеціалізуються на нищівній зброї, яка зруйнувала більшу частину Сирії під час війни. Європейські офіційні особи вважають, що фахівців з Сирії відправили до Росії, щоб потенційно допомогти підготуватися до аналогічної операції із застосуванням бочкових бомб в Україні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на анонімних європейських чиновників.

Присутність сирійських експертів у Росії, можливо, є одним із факторів, які пояснюють попередження США та Європи про те, що російські військові могли готуватися до застосування хімічної зброї в Україні.

Також читайте Війна РФ проти України пробудила Європу у сфері оборони - Боррель

Бочкові бомби - груба вибухівка, як правило кустарного виробництва, упакована в бочку, іноді з тими чи іншими елементами, що вражають, або в металевий циліндр. Її скидають з гелікоптера або літака з прицілюванням "на око".

За словами експертів, через низький рівень точності бочкові бомби застосовуються в основному в умовах обмежених ресурсів та нестачі інших видів озброєнь. Подібний тип зброї використовувався з руйнівним ефектом протягом усієї сирійської війни.

"Ми знаємо, що потенціал використання бочкових бомб є, але якщо російські військові його використовуватимуть в Україні, то програють; ми знатимемо, хто це зробив, і, швидше за все, вони все одно будуть убиті", - сказали анонімні джерела видання.

Нагадаємо, експерт В алерій Пекар заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти почали війну на виснаження. Попри варварську війну, яку веде Росія на чолі з диктатором Путіним, міжнародні санкції не дадуть шансу Москві перемогти Україну.

Читайте також: