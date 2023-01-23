Путін використав "вагнерівців": про що свідчать останні зміни у вищому керівництві армії РФ

Президент РФ Володимир Путін використав "вагнерівців" у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч Євгенію Пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив.

Про це пише Інститут дослідження війни (ISW).

Після низки невдач російських регулярних військ у перші пів року війни Путін почав прислухатися до порад Пригожина і навіть звільнив командувача Центрального військового округу в Україні генерала Олександра Лапіна. Але навіть попри те, що Пригожин отримав певний вплив на президента РФ, той ніколи не збирався задовольняти політичні та бізнесові амбіції керівника найманців.

"Пригожин досі вимагає від Кремля офіційного визнання групи "Вагнера" в РФ, хоча російське кримінальне законодавство забороняє діяльність паралельних військових формувань.

Путін міг би відповісти на численні прохання та вимоги Пригожина протягом багатьох місяців і легалізувати операції "вагнерівців" в країні, але він, ймовірно, не вважав за потрібне послабити російське Міноборони та надати Пригожину додаткові повноваження", — зазначають в ISW.

Раніше ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков заявив, що серед "веж Кремля" існує так звана "група яструбів", яка має намір залишитися при владі після Путіна. Її може очолити власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів на каналі Freedom, що наразі Євген Пригожин "намагається не лише робити зауваження тим чи іншим воєначальникам російської армії, а й безпосередньо дискутує та досить різко заперечує головнокомандувачу російської армії Володимиру Путіну".

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин все частіше критикує російське Міноборони, щоб приховати відсутність перемог своїх найманців під Бахмутом. Бої там тривають від літа, але суттєвих успіхів "вагнерівці" не досягли, а натомість зазнають втрат.

Про те, як у Росії посилюється роль приватних армій, які контролює військове керівництво, читайте у нашому матеріалі.

"Вагнерівці" розбиті фактично повністю, ситуація біля Бахмута і Соледара | Володимир Назаренко