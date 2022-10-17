Путін використає будь-яке призупинення бойових дій для підготовки нового нападу – ISW

Володимир Путін скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації.

Російський диктатор Володимир Путін використає будь-яке зупинення бойових дій, щоб підготувати нову агресію проти України.

Про це сьогодні, 17 жовтня, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наміри Путіна щодо України навряд чи зміниться від того, чи станеться якесь припинення вогню або врегулювання.

РФ скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій для себе конфігурації, яку Путін може отримати для підготовки нової агресії проти України.

"Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні чинити опір спокусі заморозити лінії бойових дій за межами міжнародних кордонів України", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що одним із кроків, які означатимуть початок краху Путіна є мобілізація.

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