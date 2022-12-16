Путін використовує два важелі, щоб змусити Україну піти на поступки - ISW

Зима сприятиме українським та російським військам у їх наступальних операціях

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати одразу два важелі, для отримання від України територіальних поступок.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що російський диктатор проводить наступальні дії навколо Бахмута та Авдіївки, а також наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі для того, щоб примусити Україну піти на переговори на своїх умовах.

Також читайте Арестович розказав, скільки бійців налічує українська армія

У ISW зазначили, що після відступу з Херсону, РФ почала активний наступ на Донбасі.

Аналітики стверджують, що Путін наказав своїм військам звільнити всю Донецьку область і постійні атаки в районі Бахмута та на заході Донецької області проводяться саме з цією метою.

У Кремлі сподіваються, що наступальні дії виснажать українські війська і вони втратять здатність захищати свою територію, тому у Києві будуть змушені піти на поступки диктатору, що дасть час для підготовки нового наступу.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру також мають на меті змусити Україну капітулювати чи піти на переговори з Москвою.

Втім, впевнені експерти, ці два важелі не змусять Київ поступитись. Збройні сили України зберігають ініціативу на полі бою після звільнення Харківської області та Херсону.

"Таким чином Путін може створювати умови для третьої, послідовної військової операції на той випадок, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити досягнення цілей шляхом підготовки до нового наступу в Україні взимку 2023 року", - пишуть аналітики.

Експерти ISW пишуть, що дійсно є всі ознаки того, що Росія готує нову наступальну операцію взимку 2023 року, оскільки почала підтягувати військову техніку до лінії фронту.

Також у ISW заявили, що зима сприятиме українським та російським військам у їх наступальних операціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що одна військова операція ЗСУ може змінити плани командування російської армії щодо наступу 200-тисячним угрупованням.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив: росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ, можливо, повторно піти на Київ.

Новини ТСН 19:30 за 15 грудня 2022 року

Читайте також: